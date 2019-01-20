Золотой микроскоп и иконы: найден клад с экспонатами коллекции дворца Романовых

В одном из старинных зданий Ташкента найдены ценности, считавшиеся утраченными 80 лет тому назад. Предварительная стоимость клада превышает миллион долларов США.

Находку сделали ученые Национального университета Узбекистана, проводившие раскопки в подвале здания в центре Ташкента. Здание было построено в 1870 году, сообщает ресурс KUN.UZ, и под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение был завален и все это время скрыт от посторонних глаз.

Найдены редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты, слитки и посуда, старинные книги и рукописи, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов — и это далеко не полный список. Среди находок обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII — XVII веков, ранее считавшихся утерянными.

Среди найденных вещей — экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.

В числе прочего найден золотой микроскоп XIX века, изготовленный в Австрийской империи. Также обнаружены десятки документов времен узбекского ханства.

Найденная коллекция из-за ее высокой исторической ценности взята под государственную охрану. Полный реестр находок еще не составлен, группа экспертов-археологов Академии наук Узбекистана продолжает работать на месте обнаружения клада.

Находки в настоящее время перевозят в музей, некоторые из них планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.