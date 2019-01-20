Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Гараничев стал 16-м на этапе Кубка мира в Германии

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершился мужской масс-страт. Победу в гонке на 15 километров одержал норвежец Йоханнес Бе с результатом 36 минут 43,8 секунды. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+0,6). В тройке лучших оказался и француз Фийон Майе (+2,8).

За Россию в масс-старте выступили три биатлониста – Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

На первом огневом рубеже все три российских участника допустили по одному промаху, отправившись на штрафной круг.

На следующей стрельбе Логинов, Гараничев и Елисеев отстрелялись чисто, немного приблизившись к лидерам гонки – братьям Бе из Норвегии и французу Мартену Фуркаду.

А вот на третьем огневом рубеже синхронность россиян закончилась. Лишь Елисееву удалось обойтись без промаха. Гараничев оставил одну незакрытую мишень, а Логинов – две.

На последней стрельбе Елисеев промахнулся дважды и потерял шансы на призовые места. Логинов и Гараничев на этот раз были точны, но уже выбыли из числа претендентов на медали. В итоге лучшим из россиян стал Гараничев, занявший 16-е место. Логинов стал 17-м, а Елисеев – 24-м.