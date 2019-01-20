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20 января 201915:18

Циципас выбил из турнира действующего чемпиона Australian Open Федерера

В Мельбурне завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между швейцарцем Роджером Федерером и греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась победой представителя Греции в четырех партиях со счетом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут. Трижды соперникам пришлось сыграть на тай-брейке, в двух из который сильнее оказался Циципас. Федерер не сумел защитить титул прошлогоднего чемпиона Australian Open, не пробившись даже в четвертьфинал турнира.

В следующем круге Циципас сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

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