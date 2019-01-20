Визит Путина в Сербию: официальные переговоры и дружеские беседы
17 января с первым зарубежным визитов в новом году президент России прибыл в Белград. Столица Сербии встретила Путина морем людей. На такой же волне радушия и понимания проходили все встречи и переговоры.
Кульминация визита, который точно не назовешь по-протокольному — "официальным". Ведь было в нем столько теплого и личного, что Путин просто не мог не ответить на сербском. Тем более когда на улицах Белграда — настоящее море людей. И каждый хотел Путина увидеть.
Как только Владимир Путин появляется у Храма Святого Саввы, десятки тысяч сербов срываются в овациях. Они приехали сюда специально, что поприветствовать российского президента. И это точно самый масштабный митинг в поддержку российского лидера и России за пределами нашей страны.
Путин — на футболках, плакатах. У многих — транспаранты "Косово — Сербия, Крым – Россия". И обращение: "Братья". Этот визит и начинался эффектно. В небе — почетный воздушный эскорт из истребителей сербских ВВС.
На площади перед Палатой Сербии — колокольный перезвон и орудийные залпы. Почести, которые только возможны. И, кажется, начало самих переговоров — уже здесь, что называется, на ногах. Это потом станет известно: о подписании больше 20 соглашений на 200 миллионов евро. Но цифры лишь подтверждают тесные связи, что выразились и в особом подарке для Путина, — трехмесячном щенке Паше.
Путин погладил Пашу, чем-то угостил. Балканская порода — шарпланинская овчарка — преданная и бесстрашная — говорят, произошла от прирученных волчат. А в родословной у Паши — сплошь чемпионы, причем из Косово.
За принципиальную позицию по Косово, независимость которого Москва не признает, осуждая создание там в нарушение резолюции ООН собственной армии, Сербия благодарна. Но не только поэтому Белград отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, как бы ни настаивали в Европе. За вклад в укрепление отношений двух стран Путин награждает главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского.
"Моя благодарность, она не по протоколу. Она глубокая, искренняя. И это признание, эта награда для меня имеют очень большое значение. Сербский народ никогда не забудет, что Владимир Владимирович сделал в 2015 году, когда Россия наложила вето на британскую резолюцию в Совете Безопасности ООН, согласно которой сербы должны были быть объявлены геноцидным народом. Тогда президент Путин защитил правду и справедливость", — заявил Вучич.
Родители сербского президента за церемонией следили, не отрываясь. А позже признались: для них это тоже был особенный день. Особенный и для 130 тысяч сербов, которые вышли на улицы.
"Россия — единственная страна в мире, которая старается бороться постоянно за правду, которой в этом мире очень мало. Очень любим русский народ", — признаются сербы.
Многочасовые переговоры, где нашлось время и для неформальных дружеских бесед. Вот, например, известный режиссер Кустурица. Приехал в Белград сразу со своего фестиваля.
Но то, что выносится на первые полосы газет, — принципиально важные договоренности по газу. Российский здесь считают самым доступным и хотят получать напрямую. Для этого — протянуть от "Турецкого потока" ветку. Путин не против. Тем более что другим поставкам в Европу это не помешает.
"С учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу — а в прошлом году он стал рекордным — мы загрузим не только "Северных поток" и "Турецкий", но и сохраним возможности при таком объеме поставок европейским потребителям транзита и через Украину", — отметил Путин.
"Я наслушался всяких историй, откуда к нам может прийти газ, но я еще ни разу ни одного кубометра другого газа, кроме российского, не видел. Упоминали жидкий, сжиженный — по цене в два раза больше. А зачем нам платить цену в два раза больше? Мы не можем и не будем", — сказал Александр Вучич.
В проект Россия готова вложить почти полтора миллиарда долларов.
Строительство, которое сербы ведут уже больше века. И завершение которого тоже стало возможным благодаря России. Крупнейший на Балканах православный храм Святого Саввы. Все внутреннее убранство будет из мозаики. И создают ее российские мастера. Уже закончен купол. Но последний штрих — в образ Христа для алтарной части — попросили сделать именно президентов.
Закончить основную часть работ по оформлению собора, который виден с любой точки Белграда, планируют непременно в этом году, когда Сербская Православная Церковь отмечает свое 800-летие.
А в благодарность за это местные жители собирают средства на роспись единственной в Сербии именно русской церкви. Построенный русскими эмигрантами в начале прошлого века храм Святой Троицы для выходцев из России стал своего рода культурным и, конечно, духовным центром. Но в 1999-м крошечная церквушка невольно оказалась мишенью для натовских бомбардировщиков. Целились, конечно, в здание центрального телевидения, которое расположено напротив, но в руинах тогда оказалось все, что было рядом.
И это тоже часть общей истории большой российско-сербской дружбы, где никакое давление извне не в силах изменить отношения двух стран — с единой верой и взглядами на будущее.
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