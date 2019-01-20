Штурм правительства: в Афинах вспыхнули ожесточенные беспорядки

На площади Синтагма в центре Афин вспыхнули ожесточенные беспорядки — манифестанты пытаются штурмовать здание правительства. В правоохранителей летят дымовые шашки, полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

По анонсам организаторов, акция протеста в греческой столице должна собрать не менее 150 тысяч человек со всей страны, передает телеканал "Россия 24". Повод для демонстрации не новый: греки выступают категорически против утверждения нового названия бывшей югославской республики Македония, которая теперь называется "республикой Северная Македония".

Переименование с согласия официальных Афин и Скопье произошло еще в прошлом году, а накануне соответствующее соглашение поступило в греческий парламент. Завтра, 21 января, законопроект рассмотрит постоянный комитет национальной обороны и иностранных дел. Жители Греции считают соседнюю Македонию исторически своей и требуют от властей отклонить документ.