Кончаловский и Высоцкая обвенчались

В Пскове в воскресенье обвенчались режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга — актриса, телеведущая и кулинар — Юлия Высоцкая. Церемония состоялась в Троицком соборе Псковского кремля. Обряд венчания провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В храме присутствовали только близкие и друзья пары, в частности брат Андрея Кончаловского режиссёр Никита Михалков. Прессу на церемонию не пустили, передает телеканал "Россия 24".

81-летний Кончаловский и 45-летняя Высоцкая поженились двадцать лет назад. У них двое детей — дочь Мария и сын Пётр.