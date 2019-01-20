"Бук" и "Панцирь" не дали Израилю уничтожить аэропорт Дамаска

Силы ПВО Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Расчеты сирийских комплексов противовоздушной обороны "Панцирь" и "Бук" российского производства уничтожили семь израильских ракет, рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

В атаке на аэропорт были задействованы четыре израильских истребителя F-16, удар авиационными управляемыми ракетами был нанесен из акватории Средиземного моря, передает "Интерфакс".

Тем временем сами израильские военные с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол" перехватили ракету, выпущенную по контролируемой ими северной части Голанских высот на границе с Сирией. Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля последовало вскоре после того, как Сирия объявила об отражении израильского ракетного обстрела, передает РИА Новости.

Предыдущая израильская атака по территории Сирии была совершена в ночь на 12 января, в результате был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов. МИД Сирии потребовал от ООН принять меры для предотвращения повторных атак Израиля. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт агрессии. По его словам, целями были объекты Ирана и шиитского движения "Хезболлах".