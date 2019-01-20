Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии

Российский лыжник Александр Большунов, как и днем ранее, занял второе место на этапе Кубка мира, который прошел в эстонском Отепя. На этот раз он взял серебро на дистанции 15 километров классическим стилем, показав время 40 минут 23 секунды.

Первое место занял финский лыжник Иво Нисканен, опередивший россиянина на 15,9 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Дидрик Тенсет (+46,4 секунды).

Российские лыжники Александр Бессмертных, Евгений Белов, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Алексей Червоткин заняли соответственно пятое, шестое, десятое, 13-е, 20-е и 24-е места.

Следующий этап Кубка мира состоится в шведском Ульрисехамне. Соревнования лыжников пройдут с 26 по 27 января.