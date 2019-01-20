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Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад
Жители Курил не считают их ни спорными территориями, ни северными
Почему жителей Южных Курил раздражает, когда их землю кто-то в Японии называет "северными территориями"?
Невероятной красоты рассвет. И тут же снежный шторм с гигантскими волнами и ветром, сбивающим с ног. В этом — все Курилы. Погода здесь меняется за секунды.
И хотя самолеты — по расписанию каждый день, попасть на острова не так просто. Большая удача во время циклона, после того как два дня подряд отменяли рейсы, добраться до Итурупа. Расписание транспорта здесь очень зависит от погоды, и жители Курил планируют свои поездки с запасом в несколько дней.
На Итурупе, как и во всей стране, по православной традиции окунались в прорубь на Крещение. Только после спешили в горячие источники — геотермальные курорты на Курилах очень популярны. Причем и среди знающих в этом толк японцев – не случайно неподалеку от источников разместили надпись: "Курилы — земля российская".
Гости из страны Восходящего солнца на островах бывают регулярно. С 1992 года действует программа безвизового обмена. Летом и ранней осенью японцы приезжают в гости на Курилы, принимая, в свою очередь, у себя наши делегации. Здесь это называют "народной дипломатией". Но с оговоркой.
"Это наши самые близкие соседи. Нам судьбой, географией выпало так, что мы должны жить друг с другом в мире, добрососедстве, взаимовыгодной торговле, в общении друг с другом. Но каждый на своей земле", — сказала Татьяна Белоусова, председатель Собрания Курильского городского округа.
На островах сохранены японские кладбища. Родственники навещают могилы тех, кто жил здесь до середины 1940-х. Поминальные церемонии проходят несколько раз в год, и принимающая российская сторона относится к этой традиции с глубоким уважением.
Наталья Евтушенко — руководитель централизованной библиотечной системы Курильского городского округа — в постоянном контакте с японскими археологами. Она с подопечными ведет на Итурупе раскопки — ищет артефакты, оставшиеся после айнов. Это древнейший народ, который прежде жил на Курильских островах.
"Я была однажды в японской семье. Там были три дочери, это редкость в Японии. И я у них спросила: если бы отдали Курилы, вы бы туда переехали? Они мне сказали: нет, у нас есть работа, дети ходят в школу, чем-то занимаются, нам не надо. И я поняла, что Курилы нужны политикам", — рассказала Наталья.
Попасть на острова не так просто не только из-за капризов погоды. Южные Курилы — это пограничная зона. И для въезда сюда обязательно нужен пропуск.
В хорошую погоду на Кунашире особенно видно, как близко Япония. Заснеженные горы на горизонте — это остров Хоккайдо. Погранзастав на острове несколько. Отсюда контролируют Южно-Курильский пролив: отслеживают перемещение судов, выясняют цель захода в российские территориальные воды, следят за ведением рыболовного промысла. В этом тоже взаимодействуют с японскими соседями. Вот сентябрьские учения прошлого года — суда двух стран отрабатывают задержание нарушителей.
Тем удивительнее, что когда в начале января российские пограничники близ Кунашира осмотрели японскую рыболовную шхуну и не нашли необходимого документа, МИД Японии направил России ноту протеста, хотя судно не задерживали и улов не изымали.
"Их позицию я комментировать не могу, какие мотивы и что их побудило к такому действию. Факт нарушения налицо, ассоциация проинформирована, дело возбуждено. Пограничные власти работают в рамках своей компетенции", — заявил Петр Чигрин, представитель Пограничного управления Сахалинской области.
Сейчас государство вкладывает в Курилы миллиарды. По федеральной программе строят школы, детские сады, больницы, спорткомплексы, прокладывают дороги. И, конечно, возводят жилье. Только дома не выше трех этажей. Острова — сейсмоопасный регион. Здесь до сих пор помнят землетрясение 1994 года: погибшие, раненые, колоссальные разрушения на всех островах. Кстати, японские соседи тогда одними из первых направили на Курилы гуманитарную помощь.
Сейчас, наоборот, приезжих все больше. Окулист районной больницы Александра Шигапова вместе с семьей переехала на Кунашир из Ульяновска. "Съездить на край света не каждому удается. Поэтому решили рискнуть и попробовать", — рассказала она.
Риск оправдан — на Курилах предоставляют служебное жилье и неплохую зарплату. Жалованье работников бюджетной сферы — около 50 тысяч рублей. Конечно, цены в магазинах соответствуют заработку — десяток яиц или литр молока дешевле 120 рублей не купить. Снова сказывается транспортная недоступность. Зато нет недостатка в рыбе — острова живут этим промыслом и ежегодно бьют российские рекорды по вылову. Здесь сложился четкий и размеренный темп жизни. Важный показатель: выросла рождаемость.
Они называют себя одной большой курильской семьей, живущей на южных островах, никак не на северных территориях. Тем более не на спорных. Зачем спорить о том, в чем абсолютно уверены?
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