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20 января 201921:33 Дмитрий Киселёв

Киселёв - о "Т-34": понимаешь, почему мы победили

Статусный писатель Дмитрий Быков, воспользовавшись безграничной свободой слова, что в отличие от многих стран Запада и Востока практикуется в России, высказался в восторженных выражениях о советском генерале-предателе времен Великой Отечественной Власове. Мол, сам Быков даже напишет о нем как о замечательном человеке биографическую книжку.

Еще писатель в восторженных выражениях говорил о Гитлере, мол, не довелось "жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами". А сам Гитлер, как "абсолютно уверен" Быков, "добился бы той или иной популярности в России". Одна закавыка: евреев шибко истреблял, поэтому интеллигенция его не приняла.

Глупость все несусветная. Думаю, на самом деле русского писателя Дмитрия Быкова раздражает массовый "Бессмертный полк", который шествует ежегодно по всем российским городам и по всей планете. Не понимая явления, Быков как-то пытается его приспособить к особенностям своего личного взгляда на мир. Мол, все воевали против Гитлера лишь потому, что Гитлер евреев уничтожал. А коли не уничтожал бы, то и воевать что ли не стали бы? Не стали бы защищать свою Родину, Отечество от вероломно вторгшегося врага? Чушь, конечно.

А Быкову, столь тепло говорящему о предателе генерале Власове, похоже, он как-то лично близок. Мол, влился в ряды "освободителей", и тем самым оправдан. Еще Быков вслед за кем-то называет Великую Отечественную "гражданской войной сороковых". То есть считает, что именно противостояние сторонников и противников советской системы тогда в сталинском исполнении было главным содержанием идущей битвы. Позвольте, беда тогда случилась не с государством, а с Отечеством. И если бы в ту минуту наши отцы и деды не отложили споры о государстве в сторону и не встали бы на защиту Отечества, то и государства нашего как субъекта не осталось бы. Не о чем было бы и спорить: какое у нас государство, хорошее или плохое. Никакого бы не осталось. Поэтому-то война та и называется у нас Великая Отечественная. А Власов в ходе Великой Отечественной изменил присяге и перешел на сторону врага — гитлеровского фашизма. Точка.

Что касается книги о Власове, то еще одну Быков, конечно, может и написать, но все равно самым ценным останутся эти три, основанные на документах и следственном деле генерала-перебежчика. Заголовок общий — "Власов. История предательства". Тут много интересного. Вот, например, из характеристики одного из агентов гестапо на Власова: "Очень грубый и резкий, но в состоянии владеть собой. Оскорблений не забывает, очень эгоистичен и самолюбив. В момент личной опасности труслив и боязлив. Философию не любит. Против коммунизма не по убеждению, а из-за личного безысходного положения и благодаря тому, что потерял личные позиции. Его изречение: "Хоть и по шею в грязи, но быть хозяином".

Уже будучи пойманным наступающей Красной Армией Власов на суде признал свое предательство, а на вопрос, добровольно ли он перешел на сторону фашистов, ответил кратко: "Смалодушничал". Вот так. А сейчас кто-то пытается оправдать чью-то трусость политической ориентацией.

Летом 1946-го по приговору Верховного суда СССР за измену Родине разжалованный генерал Власов и трое его сообщников были повешены во дворе Бутырской тюрьмы. Тела их кремированы, а прах рассеян как невостребованный. Бесславно.

Впрочем, вся это власовщина — как тогдашняя, так и современная — просто мерзость, на которую не стоит тратить времени. Куда полезнее сходить на новый российский блокбастер о войне "Т-34". Советский Т-34 — по общему мнению экспертов — лучший танк Второй мировой войны, инженерный шедевр.

Мы с семьей и друзьями ходили. Душа уходила в пятки и взлетала к небу. На мой взгляд, лучше любого американского фильма про войну. И лента бьет рекорды популярности — сборы в кинопрокате всего за три недели достигли фантастической отметки в 2 миллиарда рублей. Классно снято и не отпускает с первой до последней минуты. И понимаешь, почему мы победили.

Кстати, посмотреть "Т-34" в кино по всей России за три недели пришли 8 миллионов зрителей. Огромный успех! Как и недавняя картина, чемпион по сборам "Движение вверх", "Т-34" был снят и спродюсирован при непосредственном участии телеканала "Россия 1".

Фильм "Т-34" в ближайшую неделю еще будет идти на большом экране в кинотеатрах. Пиратские копии — лишь бледный отсвет и отзвук того, что можно реально увидеть и пережить в кино. Это как поцелуй через презерватив. Так что спешите за билетиками. Время еще есть.

Текст: "Вести недели"

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