Арктический мешок: Россию ждут аномальные холода

Арктические 20-градусные морозы придут в Москву на предстоящей неделе, предупреждает главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пик аномальных холодов ожидается во вторник и среду 22-23 января: температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже ноля, что на 9-10 градусов ниже нормы.

Похолодание начнется уже в предстоящую ночь, когда температура воздуха в столице в течение суток понизится до минус 7-12 градусов. Вечером 21 января морозы продолжат крепчать. Свое предупреждение синоптик разместил в соцсети "Инстаграм".

По словам Тишковца, морозы начнут спадать лишь во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны. К выходным среднесуточная температура постепенно вернется к климатической норме, прогнозирует он.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве предупредили: в столице с утра и до конца дня 20 января ожидаются гололедица, метель и сильный ветер. По прогнозу метеорологов, ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В связи с этим в ведомстве рекомендовали всем быть внимательными и проявлять осторожность.

Похолодание не ограничится московским регионом: о грядущих морозах предупреждает и Главное управление МЧС России по Ленинградской области. По данным ведомства, ночью 21 января на территории Ленобласти ожидается похолодание до минус 25 градусов, а ночью 22 января — местами до минус 27. По области 22 января местами прогнозируются слабый туман и изморозь. На дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим 21-22 января повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области из-за загруженности трасс, низкого качества дорожного полотна, снега, слабого тумана, изморози и гололедицы.

Также в предстоящие два дня повышается вероятность происшествий на акваториях Ленинградской области, повреждений на линиях электропередачи и линиях связи, объектах экономики, транспорта и жилого фонда, случаев травматизма среди населения. Повышается вероятность аварий на объектах ЖКХ и нарушений жизнеобеспечения населения на всей территории Ленинградской области, а также получения травм от падающего с кровель снега и льда при их несвоевременной уборке с крыш зданий. Сохраняется и вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения и обморожения людей.