Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО
Генпрокуратура России представила новые подробности громкого коррупционного дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Следователи нашли у него 565 земельных участков стоимостью более 10 миллиардов рублей. Все земли ранее были в муниципальной собственности, а Шестун путем мошеннических схем перевел их в частную — на родственников и друзей. Это какая-то запредельная болезненная жадность. 565 земельных участков! Хочется тихо спросить: зачем вообще столько? И неужели была хоть какая-то надежда, что преступление сойдет с рук?
17 гектаров лесных угодий в природоохранном сосновом бору. Обнесены зеленым забором. Всюду — камеры наблюдения. Личная охрана. Это фамильное гнездо бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. И это лишь один из более чем 600 объектов недвижимости, которые, по данным Гепрокуратуры, принадлежат отставному чиновнику. Всего у Шестуна насчитали имущества на 10 миллиардов рублей. Это больше, чем у кого-либо из подозреваемых за всю историю конфискаций в новой России.
На отделку после Нового года пришли посмотреть сотрудники Следственного комитета. Провели обыски. Просторные холлы. В каждом зале — авторский дизайн. Дорогостоящая мебель. Личный спортзал. Гардероб размером с однокомнатную квартиру. Здесь же — турецкая баня — хамам. Коллекция дорогостоящего оружия и золотых монет.
По версии следствия, Шестун занимался махинациями с землей и помогал своим знакомым вести успешный бизнес, от которого сам получал доход.
"97% земли Серпуховского района распроданы. У его ближайших подельников числятся 9000 земельных участков! Это каким образом? Этот человек еще 10 лет назад был никем. Вся администрация Серпуховского района бывшая — это организованное преступное сообщество", — сказал журналист Сергей Сметанкин.
Как уводили серпуховскую землю, еще в 2009 году показал журналист ВГТРК Борис Соболев. Он провел эксперимент: попросил местного предпринимателя Александра Цееба легально поучаствовать в "как-бы открытом" аукционе на покупку земли. В указанное время в указанном кабинете администрации района предпринимателя послали подальше.
Тогда журналисты ВГТРК нашли и тех, кто в итоге становился владельцами огромных участков. Вот, к примеру, слесарь Виктор Дыев. Он получил полтора гектара под строительство гипермаркета. А друг слесаря получил 15 гектаров под коттеджный поселок. Жена слесаря — тоже латифундист.
Махинации, видимо, продолжались и позже. По версии следствия, уже в 2011-м Шестун поспособствовал незаконной продаже четырех участков под гипермаркет, чем нанес району ущерб на 62 миллиона рублей.
"Первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу. Затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено, по льготной цене, в десятки раз ниже рыночной", — рассказала Светлана Петренко, исполняющая обязанности руководителя Управления взаимодействия со СМИ СК РФ.
При этом благосостояние семьи Шестуна множилось. Часть денег он направлял на личный пиар. Съемки музыкальных клипов. Постоянные трансляции выступлений своей семьи. Фотосессии и многочисленные интервью в подконтрольных изданиях.
"Он создал и медиаимперию у себя. Для того чтобы себя, лююимого, прикрывать. Посмотрите в Интернете записи его песен. Там все что угодно: балы, просто клипы. Это жизнь барина", — считает Сергей Сметанкин.
По данным журналистов, Шестун пользовался покровительством местных силовиков, а потому проверки ничего и не показывали. Так продолжалось до лета 2018-го. Тогда оперативники ФСБ задержали Шестуна в его поместье.
Сейчас в отношении бывшего чиновника идут два процесса. Один — уголовный, он связан с мошенничеством. Делом занимается Следственный комитет. Другой — гражданский. Его инициировала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве хотят конфисковать имущество отставного чиновника и его приближенных.
В материалах Генпрокуратуры фигурирует участок, общая площадь которого — более 7 тысяч квадратных метров! Маленькая деревня или микрорайон, если хотите. По мнению Генпрокуратуры, этот участок записан на подставных лиц, а фактически также принадлежит семье Александра Шестуна.
Его жена все обвинения отрицает. По словам Юлии Шестун, вся их семья очень успешно занимается бизнесом. Отсюда и деньги на недвижимость.
"Александр Вячеславович до 2003 года был самым крупным предпринимателем в Серпухове и декларировал свои доходы многомиллионные. И в 2003 году, как только он вступил в должность, перестал заниматься бизнесом. У меня сестра занималась предпринимательством долгие годы. Отец занимал высокие должности в строительстве. Мама Шестуна много лет занималась предпринимательством", — заявила Юлия Шестун.
"Никаким успешным предпринимателем, тем более олигархом, этот человек не являлся до моменты вступления в должность. А потом собственность начала множится. За 15 лет официальный доход всей его семьи вместе — с женой и детьми — 16 миллионов рублей. Но вся эта сумма не покрывает даже того, что записано лично на него", — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Жемчужина коллекции Шестуна — судя по материалам прокуратуры — две личных базы отдыха. Одна — в деревне Прилуки, другая — рядом с Серпуховым ("Парк Дракино"). Красивый гостиничный комплекс с ресторанами, СПА, собственной конюшней.
- Является ли Шестун через аффилированных лиц или его семья собственниками этого "Парка Дракино"?
- Нет, — заверяет Алексей Кубанов, директор комплекса "Парк Дракино".
- Выгодоприобретателем? Бенефициаром?
- Учредительные документы у ФСБ и СКР есть.
Есть. И там значится фамилия близкого друга Шестуна, подозреваемого Бориса Криводубского. Он — в бегах в Израиле. Сам Александр Шестун — в СИЗО. Готовится отбиваться от негласного звания богатейшего обвиняемого в коррупции чиновника в стране.
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