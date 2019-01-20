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Конфликт в Сирии 37 минут назад

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20 января 201919:10

Израиль прокомментировал ракетный удар по Сирии

EPA

Израиль продолжит противодействовать Ирану на территории Сирии, нанося удары по его объектам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ВВС страны по аэропорту Дамаска.

 

Израиль намерен отвечать уроном тем, кто пытается навредить ему, заявил премьер. 

"Наша постоянная политика - противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии", — заявил Нетаньяху.

ЗРК "Панцирь" и "Бук" ПВО Сирии российского производства сбили семь израильских ракет.

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