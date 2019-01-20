Порошенко заявил, что никогда не простит врага

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что аэропорт Донецка будет восстановлен, а на его диспетчерской башне будет развеваться флаг Украины.

Порошенко добавил, что он верит в то, за что борется, и никогда не простит врага, передает УНИАН.

Жертвами вооруженного конфликта Киева с Луганском и Донецком, которые не признали февральский государственный переворот 2014 года на Украине, стали более 10 тысяч человек.