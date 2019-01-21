В Давосе открывается Всемирный экономический форум, но без участия США

Всемирный экономический форум начинается в понедельник в Швейцарии. Основная тема мероприятия — глобализация; обсудят также проблемы криптовалют, вопросы кибербезопасности, цифровой экономики. Делегации США на форуме не будет.

Участие в форуме примут лидеры нескольких десятков стран и международных организаций, а также представители бизнеса – всего свыше трех тысяч участников из 110 стран.

Делегация администрации США не поедет в Давос из-за временной приостановки работы. Ранее также сообщалось, что не ожидался и визит премьер-министра Великобритании на фоне ситуации с Brexit, а также президента Франции, которого задержали проблемы, связанные с забастовками "желтых жилетов".

В нынешнем году среди насущных вопросов (основная тема – формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции), — разговор о стратегических прогнозах в области энергетики, цифровой экономики, дискуссии, касающиеся криптовалют, развивающихся рынков, океанов, современного рабства, кибербезопасности.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудит с министром энергетики Саудовской Аравии реализацию сделки ОПЕК+ на рынке нефти, сообщает РИА Новости.