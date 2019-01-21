В Росморречфлоте подготовили план развития Северного морского пути

На развитие Северного морского пути в ближайшие пять лет понадобится более 900 млрд руб., из которых около 300 млрд руб. должен выделить бюджет, полагают в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Как пишет "Коммерсант", план будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами. Согласно документу, на развитие и поддержку Северного морского пути (СМП) в 2019–2024 годах требуется 905,6 млрд руб. Из них государство должно выделить 305 млрд руб. В Минэкономики сообщили, что проект плана-графика находится на рассмотрении.

Издание уточняет, что все проекты так или иначе связаны с развитием и обслуживанием грузопотока по СМП. Согласно майским указам президента, он должен достичь 80 млн тонн. В плане-графике указано, что, по прогнозу компаний, грузопоток к 2024 году составит 81,9 млн тонн, включая северный завоз, транзит, из них на вывоз полезных ископаемых приходится 76,7 млн тонн.