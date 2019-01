Кожемяко предложил убрать из школ Приморья автоматы с едой

Проверил качество питания в школах Владивостока. Недопустимо высокие цены на выпечку, также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками — они отвлекают детей от здорового питания. В комиссии по контролю за питанием в школах будут входить представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители. #школа #питание #приморье

