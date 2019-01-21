Кожемяко предложил убрать из школ Приморья автоматы с едой

Из школ Приморья нужно убрать автоматы с едой и газировкой, чтобы они не отвлекали детей от здорового питания. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Чиновник проверил качество питания в школах Владивостока​​​ и заявил, что цены на выпечку (по его словам, 300 процентов) – очень высокие; она стоит столько же, сколько стоит обед.

"Также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками — они отвлекают детей от здорового питания", — написал Кожемяко в своем Instagram.

В августе 2018 года в Госдуме РФ предложили законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, сообщает РИА Новости.