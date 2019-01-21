Исследование: состояние 26 богатейших людей равно достатку 3,8 млрд бедняков

Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось. Состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию беднейших 3,8 миллиарда человек. Об этом говорится в исследовании организации Oxfam, опубликованном накануне открытия форума в Давосе.

По данным организации, прирост благосостояния самых богатых людей за год составил 900 миллиардов долларов. А финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира совершенно не улучшилось.

В исследовании приводится такой пример: один процент капиталов самого богатого человека в мире (главы Amazon Джеффа Безоса) равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек, сообщает РИА Новости.