Филарет рассказал, как Украина отберет Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Глава "Киевского патриархата" Филарет в интервью телеканалу ТСН рассказал, как Украина может забрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру, принадлежащие УПЦ Московского патриархата.

По его словам, есть юридический механизм, позволяющий это сделать: УПЦ должна перерегистрироваться в Российскую православную церковь, сообщает РИА Новости.

"А они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности и Лавры", — сказал он, добавив, что Киево-Печерская лавра — это якобы украинская святыня.

Филарет (в миру Михаил Денисенко) с 1990 по 1992 год был главой Украинской православной церкви Московского патриархата. В 1992 году лишен священного сана за раскольническую деятельность и нарушение канонов. В 1997 году отлучен от церкви и предан анафеме. В октябре 2018 года Константинопольский патриархат решил анафему с него снять, что РПЦ назвала нарушением канонов, так как снять анафему может только тот, кто ее наложил.

Недавно в Константинополе выразили недовольство тем, что Филарет (недавно он стал героем Украины) так и не отошёл от руководства новой церковью и не дает Епифанию, ее новому главе, развернуться в полную силу.