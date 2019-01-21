Вейк-ан-Зее. Ничья Непомнящего, победа Федосеева, поражение Крамника

В голландском городке Вейк-ан-Зее продолжает крупный шахматный турнир, в котором принимают участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и экс-чемпионы индус Виши Ананд и россиянин Владимир Крамник. Россию также представляют Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

Накануне состоялся 8-й тур шахматного супертурнира. Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем, Крамник проиграл поляку Яну-Криштофу Дуде, Федосеев победил Сэма Шенкленда (США). Карлсен обыграл венгра Рихарда Раппорта, а Ананд – азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

На турнире лидируют Карлсен и Ананд, набравшие по 5,5 очков в 8 турах. Непомнящий имеет 5 турнирных баллов и делит 3-5-е места, у Федосеева 3,5 очка, у Крамника – 2.