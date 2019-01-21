Бесплатные путевки в Крым детям из Сибая всплыли в Сети за тысячу рублей

Мошенники воспользовались ситуацией в башкирском городе Сибае, жители которого в последнее время страдают от загрязнения воздуха и зловония. Несколько дней назад глава Крыма Сергей Аксенов пригласил 500 детей из этого города отдохнуть на полуострове и надышаться чистым воздухом.

Предполагается, что путевки эти — бесплатные, а местные власти взяли на себя организацию перелета.

Специалисты мэрии Сибая уже начали формировать списки детей, которые поедут на лечение на Черное море, передает РИА Новости.

Однако выяснилось, что аферисты в соцсетях вдруг стали предлагать путевки в Крым жителям Сибая за тысячу рублей.

На оперативном совещании в мэрии горда замглавы минздрава Башкирии Динара Еникеева попросила тех, кто это делает, прекратить вводить в заблуждение общественность.

"Уверяю вас, ни через нас, ни через кого этого никогда не будет", — сказала она и напомнила: "Путевки в Крым в данном случае бесплатные".

В мэрии Сибая также сообщили, что в Крым на отдых поедут не только дети, но и пожилые жители города, которым по показаниям медиков нужна профилактическая помощь.

Еникеева также опровергла также информацию о том, что прием в горбольнице якобы платный.

"Врачи принимают бесплатно". – заверила она и добавила, что "на этой неделе силы медиков усилены".

Представитель республиканского минздрава сообщила, что к сибайским врачам присоединились уфимские пульманологи, аллергологи, доктора из онкоцентра и кардиологии, также была усилена специалистами женская консультация.

На запах серы и смог жители Сибая начали жаловаться с середины ноября прошлого года.

Врио главы республики Радий Хабиров, который лично взял ситуацию на контроль, пообещал, что проблема с загрязнением воздуха в этом городе должна быть решена к 1 февраля.



Специалисты постоянно берут замеры воздуха. Если 20-го и утром 21 января на контрольных точках превышений по диоксиду серы зафиксировано не было, то к полудню 21 января этот показатель показал превышение в 19 раз, в связи с чем администрация Сибая выпустила официальное предупреждение, передает ГТРК "Башкортостан".