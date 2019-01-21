Мужчина получил удар крылом, попытавшись снять на камеру посадку самолета. Видео

Очевидец запечатлел необычный инцидент, произошедший в минувшую субботу, 19 января, в муниципалитете Парельяс, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти на востоке Бразилии.

Мужчина подошел к взлетно-посадочной полосе, чтобы снять на видео приземление легкомоторного самолета. В какой-то момент он оказался в опасной близости от воздушного судна и получил удар крылом.

После столкновения крыло сломалось, самолет выкатился за пределы ВПП, а не в меру любопытный "оператор" оказался на земле.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший был доставлен в госпиталь и сейчас его жизни ничего не угрожает.