В Калуге женщина плеснула кислотой в сотрудницу конторы микрозаймов

В Калуге доставлена в больницу сотрудница одной из финансово-кредитных организаций после того, как ей в лицо неизвестная женщина плеснула раствором кислоты.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, она нуждалась в деньгах и предприняла попытку открытого хищения денежных средств.

Женщина зашла в помещение офиса, достала из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в сотрудницу организации, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Личность злоумышленницы была вскоре установлена – ею оказалась местная жительница 1968 года рождения.

Удалось ли ей похитить деньги из конторы микрозаймов, не сообщается, но дело по статье УК РФ "Разбой" возбуждено.