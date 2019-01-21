В Сирии атакована американская колонна

В Сирии совершено нападение на колонну американских и курдских военных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин", на блокпосту курдского ополчения в провинции Эль-Хасаке взорвался заминированный автомобиль. В этот момент там проезжал военный патруль сил международной коалиции во главе с США.

По данным ТАСС, в результате атаки погибли 5 человек. Другие подробности нападения не сообщаются.