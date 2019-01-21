Гоша Куценко признался, что его назвали в честь Юрия Гагарина
На молодого актера Гошу Куценко в профессиональной среде обратили внимание после того, как в ЦК КПСС позвонил его отец и попросил повлиять на театральный вуз: не принимать туда сына.
Правда, просьба эта возымела обратное действие, и Гоша Куценко все-таки стал актером. И не просто актером, а успешным, востребованным и любимым миллионами зрителей.
Звать его, оказывается, надо не Гоша, а Юра. Как рассказал Куценко в "Судьбе человека", его отец был замминистра рыбной промышленности СССР и находился в длительной командировке в Китае, когда родился его сын.
Мама три месяца звала новорожденного мальчугана Гошей, а потом ему дали имя Юрий — в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
При этом сам Куценко считает себя запорожским казаком. Еще в детстве он переехал с родителями сначала во Львов, затем — в Москву, после школы отслужил в армии, а затем поступил в МИРЭА – институт радиоэлектроники, ныне Российский технологический университет.
Там же впервые он соприкоснулся с миром театра и кино, влюбившись в актрису театра Вахтангова Лену Сотникову.
"Влюбленная наглость – второе счастье", – говорит актер, вспоминая, как увидел ее в спектакле "Три возраста Казановы", после которого подошел и подарил актрисе цветы.
Так он попал в театральную компанию, бросил МИРЭА и поступил в Школу-студию МХАТ. "Только благодаря Елене я в этой профессии", – признается Куценко.
А вот с Сотниковой пришлось после этого расстаться: оказалось, супруг-актер ей был не нужен.
Уже на старших курсах театрального в жизнь Гоши Куценко вошла 17-летняя Мария Порошина. Актер вспоминает, что за ней тогда многие ухаживали, и самому Гоше пришлось бороться за нее с соперниками.
Их дочери Полине уже 22 года, но супружеский союз удержать не удалось. Не устояв перед соблазном после первых профессиональных успехов, Куценко потерял любимую женщину и до 45 лет оставался в холостяках.
В те годы ему приписывали романы с самыми талантливыми и красивыми женщинами российского театра, кино и эстрады. И вполне возможно, что в холостяках он был бы и до сих пор, если бы модель Ирина Скриниченко не отказалась наотрез рожать ребенка без штампа в паспорте.
Через неделю после регистрации брака у пары родилась дочь Евгения, а в 2017-м — дочь Светлана. Сам же актер, несмотря на то, что уже пошел на шестой десяток (в мае актеру исполнится 52 года), для поклонников остается просто Гошей.
Вопрос, когда же он повзрослеет, был и последними словами мамы Куценко.
Повзрослел он, когда не стало его родителей: оба умерли от онкологии. Тяжелую историю болезни мамы Куценко рассказал в картине "Врач", которую снял в 2016 году.
Ради кого сейчас Гоша пытается "достучаться до небес"? Почему отец просил ЦК КПСС не пускать сына в театральный? По какой причине Куценко расстался с Порошиной и жалеет ли об этом? Чем подрабатывал актер в трудные 1990-е и действительно ли у него были романы с известными актрисами и певицами, которые актеру приписывала молва?
Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Гоша Куценко.
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