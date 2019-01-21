Перепутала педали: в Одинцове машина рухнула с третьего этажа парковки

В подмосковном Одинцове внедорожник упал с третьего этажа многоуровневой парковки. Машина пробила ограждение, рухнула вниз и приземлилась на крышу. В момент ЧП в автомобиле находились водитель и двое пассажиров, один из них получил тяжелые травмы.

Падение машины с третьего этажа парковки в Одинцове зафиксировала камера видеонаблюдения. Внутри было трое человек. Прохожие тут же бросились им на помощь. Женщина-водитель и пассажир выбрались самостоятельно. А вот мужу Инны требовалась помощь врачей.

Придя в себя после аварии, Инна сразу признала свою вину — просто перепутала педали.

"Конечно, у меня небольшой опыт вождения. Но я вожу очень аккуратно, потому что у моего мужа большой опыт вождения. И он меня муштрует хорошо. В общем, это все педали", — рассказывает автовладелец Инна.

По словам очевидцев, навстречу внедорожнику неожиданно выехала машина. Водители не смогли разъехаться.

- Женщина перепутала тормоз с газом. Пошла на третий этаж на подъем. Оттуда машина едет, она хотела назад скатиться, пропустить, и на скорости нырнула — задом выбила все и упала.

Впрочем, брат Инны уверен: если бы на парковке установили крепкие ограждения, машина бы не рухнула вниз.

- Очень тесная парковка. Зеркала практически не помогают. Вот смотрите, какие там ограждения. Какую машину могут удержать вот такие ограждения?

К счастью, в момент падения внедорожника рядом не было других машин и пешеходов. Тяжелый внедорожник упал с довольно приличной высоты и получил очень серьезные повреждения. Вряд ли машина подлежит восстановлению. Крыша полностью вмята. Можно сказать, настоящее чудо, что никто не погиб.

Инна и ее брат отделались легким испугом, а вот муж женщины получил серьезные травмы грудной клетки. Его экстренно доставили в Одинцовскую центральную больницу.

Женщину увезли на медицинское освидетельствование, а затем составили протокол. Будет ли администрация парковки укреплять ограждения, пока не ясно.