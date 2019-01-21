Баскетбольные "Химки" снова может возглавить Римас Куртинайтис

Баскетбольный клуб "Химки", который не слишком удачно выступает в нынешнем сезоне Евролиги, может отправить в отставку тренера команды грека Георгиоса Барцокаса. Его может сменить литовец Римас Куртинайтис, который работал с подмосковными спортсменами в 2011-2016 годах.

В нынешнем сезоне "Химки" идут на 13-м месте в Евролиге и, скорее всего, не пройдут в плей-офф. В чемпионате Единой лиги ВТК подмосковная команда на второй строчке после ЦСКА, но вровень с нею стоит казанский УНИКС.

И вот, согласно сообщению Eurohoops, руководители "Химок" намерены расторгнуть контракт с Барцокасовм и вернуть в команду Куртинайтиса. По сведениям из источника, близкого к игровому штабу клуба, Барцокас не смог найти общий язык с ведущими игроками.