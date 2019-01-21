Девочки сбежали из детского садика в мороз под пятьдесят

Следственный комитет в Якутии проверяет работу сотрудников детского садика в селе Намцы, допустивших побег двух своих подопечных.

Инцидент произошел 17 января в послеобеденное время. В тот день мороз был особенно сильный — до -44°С. Девочки, заскучав, решили сделать своим родным сюрприз. Оделись, вышли из садика и быстро потерялись, поскольку было уже темно.

"В пять подошла, открываю кабинку — вещей нет. Побежала к воспитательнице, она сказала: «Вроде только что здесь была». У нас у всех паника. Тут позвонил дедушка и сообщил, что Лена только что пришла домой одна, вся заплаканная, замерзшая. Я срочно побежала домой. Взяла ее и побежала в Намскую больницу" — рассказала мама одной из беглянок.

Вторую девочку нашли через час. Она не смогла найти свое жилище, потерялась, однако догадалась зайти в чужой дом и попросить о помощи.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, хотя обеим девочкам — одной с обморожением трех пальцев, а второй с переохлаждением — понадобилась медицинская помощь.