"Бристоль", "Дикси" и "Красное и белое" объединяются

Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении. Под данными торговыми марками работает более 13 тысяч магазинов. Таким образом, объединенный ритейлер станет третьим в России по размеру оборота.

В объединенной компании 51% акций будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"). Владельцем 49% акций станет бенефициар ритейлера "Красное и белое" Сергей Студенников, передает "Интерфакс".

"В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении", — отмечается в сообщении компаний.