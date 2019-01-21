В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП

На полтора метра передней стойкой шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево самолет "Аэрофлота". Пассажиры эвакуируются. Никто из членов экипажа и пассажиров при этом не пострадал. На борту данного рейса SU1963 был 81 пассажир и семь членов экипажа.

В Москву рейс прибыл из Астаны, сообщает РИА Новости. Пассажирский Boeing съехал с полосы при съезде на рулежную дорожку. Самолет не поврежден, он будет отбуксирован с места происшествия на стоянку тягачом.

Возможно, причиной выезда лайнера с ВПП стала погода: в Москве 21 января сильный снег, гололед и ветер.