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21 января 201920:24

Google оштрафовали на 50 миллионов евро

фото EPA

Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала материнскую компанию Google, на 50 миллионов евро за нарушение законодательства Евросоюза о защите персональных данных.

Согласно новым правилам, компании обязаны объяснять пользователям, как собираются и используются их персональные данные, а также получать согласие на сбор этих данных.

"Допущенные Google нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", — пояснили во французском регуляторе, передает "Интерфакс".

Данный штраф стал самым большим, наложенным в рамках общего регламента ЕС о защите данных.

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