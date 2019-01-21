Апофис вновь грозит Земле: ученые разрабатывают планы уничтожения астероида
За теневыми отношениями Земли и ее спутника сегодня пристально наблюдали сотни телескопов по всему миру — "спрятавшаяся" за нашей планетой Луна предстала любопытным наблюдателям космоса в цветах Марса. Необычные красновато-оранжевые тона — это признак первого в году полного лунного затмения, которое еще и cовпало с суперлунием — моментом, когда спутник подходит к Земле максимально близко и визуально кажется значительно больше. Над центральной частью России Луна повисла максимально низко. В Крыму спутник Земли окрасился в багровый цвет еще во время сумерек, а на севере — в Мурманской области и в Петербурге — затмение сменилось эффектом Гало. Однако местными астрономами это осталось незамеченным на фоне других шокирующих исследований космических тел — одно из них, по утверждению петербургских ученых, уже на пути к Земле.
Сотрудники кафедры небесной механики СПбГУ рассматривают один из вариантов уничтожения астероида Апофис с помощью другого небесного тела. Таких сценариев в научном мире сейчас разрабатывается множество. Апофис вновь грозит Земле, наибольшая вероятность столкновения в 2068 году.
В случае падения астероида на землю (как говорят ученые — соударения) последствия могут быть глобальными. По некоторым оценкам мощность взрыва может составить 1717 мегатонн — в сравнении с этим 18-килотонная бомба, сброшенная на Хиросиму, и правда "Малыш". Впрочем, в СПбГУ успокаивают: человечество не погибнет. Через 49 лет действительно есть вероятность столкновения Апофиса с Землей, но вероятность эта — 7 миллионных.
Уже в 2029 году Апофис очень близко подойдет к Земле. Он будет в десять раз ближе к нашей планете, чем Луна, но пройдет мимо — это подтверждают как российские специалисты, так и эксперты НАСА. Однако через 7 лет — в 2036 году — вновь появится в небе. Задача землян — изменить траекторию небесного тела. В докладе, который подготовили в СПбГУ, предлагается сделать это, как можно скорее.
"Если орбиту астероида Апофис менять до сближения 2029 года, то это можно сделать сравнительно небольшими техническими средствами", — объясняет Леонид Соколов, профессор кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета.
Как остановить Апофис — взорвать, оттолкнуть — ученые еще не определились.
Астероид назвали в честь огромного змея-разрушителя, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце. Бесполезно вглядываться в небо, чтобы разглядеть Апофис, он станет виден невооруженным глазом только после 2029 года — если, конечно, человечество раньше не придумает, как избавиться от угрозы.
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