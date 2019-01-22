Охота или браконьерство: снимок чиновника с убитым медведем в Instagram заинтересовал следователей

В Пермском крае следователи проверяют информацию о незаконной охоте на спящего медведя. Как сообщили местные СМИ, браконьерами оказались бывший топ-менеджер крупной энергетической компании и глава одного из сельских поселений.

Обсуждать главу Юксеевского поселения Василия Утробина большинство жителей отказываются. Признаются, что боятся чиновника. Татьяна Юркина — одна из немногих, кто говорит о VIP-охотнике открыто. "Я считаю — неправильно, а еще руководитель. Что тогда остаётся делать простому люду?", — задает риторический вопрос Татьяна Юркина.

В сети появились фотографии, где глава поселения демонстрирует добычу. На одном снимке глава сидит на убитом медведе рядом с берлогой, на другом держит убитую рысь. Для местных жителей это новостью не стало. Уверены, что чиновник постоянно на промысле без лицензии.

На рабочем месте главы не оказалось. Связаться с чиновником удалось по телефону. Василий Утробин, утверждает, что охотился в положенное время, и лицензия на отстрел имелась. Законность добычи теперь будет определять Следственный комитет.

"По обстоятельствам предполагаемой незаконной охоты в Гайнском отделе проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщил Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю.

В министерстве природных ресурсов сегодня состоялось совещания с охотинспекторами Коми-Пермяцкого округа. На убийство спящего медведя в берлоге лицензии не выдаются, и такой отстрел считается незаконным.

"Мы, со своей стороны, и наши сотрудники готовы выступить экспертами в части охотничьего надзора", — заверил Дмитрий Килейко, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Вопросов пока остается еще много, и сейчас следствию предстоит выяснить все обстоятельства охоты Юксеевского чиновника.