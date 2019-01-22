Лидеры Германии и Франции подпишут новый договор о сотрудничестве двух стран

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся в Ахене. Ахенское соглашение регулирует взаимодействие Берлина и Парижа в области внешней политики, экономической интеграции, обороны и безопасности.

В немецкоязычной версии текст документа занимает 16 страниц, сообщает телеканал "Россия 24". В целом, Германия и Франция нацелены на то, чтобы тщательно согласовывать свои позиции по международным делам и действовать исключительно в интересах Европы.