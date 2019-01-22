Google получил штраф в 50 миллионов евро

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро. Причина — нарушение европейских правил о защите персональных данных. Компания предоставляла пользователям недостаточно сведений при получении согласия на обработку и использование их личной информации, сообщает телеканал "Россия 24".

Это первый случай, когда комиссия применяет максимально строгое наказание, допустимое регламентом. В ведомстве заявили, что сумма штрафа оправдана серьёзностью нарушений и тем, что они продолжаются до сих пор.

Общий регламент по защите данных в Евросоюзе вступил в силу 25 мая прошлого года. Вскоре активисты, выступающие за защиту частной жизни, обвинили Google в его несоблюдении. Тогда представители компании поспешили заверить, что обновили свою политику конфиденциальности в соответствии с новым регламентом.