Знаменитая альпинистка в бикини сорвалась в пропасть и замерзла

На Тайване при восхождении на гору Юйшань погибла 36-летняя блогерша У Цзиюнь, известная своими снимками в купальниках на вершинах гор.

Женщина сорвалась с 30-метровой высоты в ущелье, после чего позвонила спасателям по спутниковому телефону и сообщила, что не может двигаться самостоятельно. Однако из-за плохой погоды вылететь за пострадавшей на вертолете спасатели не смогли. Когда они почти через двое суток добрались до места падения пешком, женщина уже скончалась от переохлаждения, сообщает ТАСС.

У Цзиюнь прославилась в сети Facebook, публикуя свои фото в бикини на горных склонах и вершинах. За четыре года она совершила сотню восхождений по разным маршрутам, хотя и не была профессиональной альпинисткой.