Дарья Фрайман покидает юношеский Australian Open

Параллельно с соревнованиями взрослых на Открытом чемпионате Австралии по теннису проходит юниорский турнир первого в сезоне "Большого шлема". Российская диаспора в состязании девушек потеряла еще одного игрока: Дарья Фрайман проиграла во втором круге.

В оправдание молодой россиянке стоит сказать, что ее соперницей была 11-я ракетка турнира венгерка Адриен Наги. При этом Даша билась на корте изо всех сил и уступила только в третьей партии, проиграв удлиненный тай-брейк – 2:6, 6:2, 6:7 (7:10).