Популярная татарская певица скончалась во время открытия концерта

Известная в Димитровграде певица Фания Халиуллова умерла во время выступления, когда открывала концерт своего ансамбля "Неугасимые звезды". Одна из зрительниц сняла на видео последние секунды жизни исполнительницы.

Трагический случай произошел вечером 20 января на сцене дома культуры "Восход". К концу песни "Елама, ярсыма" 53-летняя Халиуллова потеряла сознание и упала на сцену, спасти ее не удалось — прибывшие на место медики констатировали смерть от остановки сердца.

В Димитровграде Фанию Саматовну знали не только как талантливую певицу, но и замечательного преподавателя по вокалу — она была руководителем ансамблей татарской песни "Карлыгач" и "Неугасимые звезды".