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22 января 201915:18

Борис Невзоров выл от боли, а его подозревали в убийстве жены

"Это неправда, что время лечит", – признается народный артист Борис Невзоров, вспоминая трагические события 26-летней давности. Тогда убили его жену — актрису Анастасию Иванову. Изначально правоохранители подозревали в том числе и его, поскольку именно он нашел тело жены.

Сам же Невзоров в то время уходил подальше от людей "и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости".

Больше 10 лет актер, оставшийся после трагической гибели жены один с девятилетней дочерью на руках, практически по секундам вспоминал тот роковой день, и пережить трагедию смог только благодаря работе. И потребовалось еще больше времени, чтобы Невзоров смог вернуться к полноценной жизни, начать все с чистого листа и вновь создать семью.

Сейчас актер женат уже в четвертый раз. До Анастасии у него уже был один брак, который продлился 11 лет, и в котором родился сын Денис.

"Мы разбегались, потом сходились снова. За годы совместной жизни мы расходились трижды", – вспоминает те отношения Невзоров.

Спустя годы после убийства Анастасии, когда актер смог начать жизнь с чистого листа, судьба столкнула его с Аллой Пановой.

Она была его первой институтской любовью, но тогда их пути разошлись. Алла и Борис, оба потерявшие супругов и оставшиеся одни с детьми от предыдущих браков, встретились спустя 23 года и решили попробовать создать семью.

Этот супружеский союз продлился почти 14 лет, но в 2010 году они все-таки развелись.

Сейчас Борис Невзоров женат уже в четвертый раз. Актер признается, что долго шел к своему счастью, но никогда не думал, что станет "многоженцем".

Почему Невзоров развелся с первой супругой? Как переживал убийство второй супруги и где встретил женщину, с которой обрел семейный покой и счастье? Почему в конце 1960-х он ушел из Щепкинского училища, и что потом повлияло на решение вернуться в профессию и поступить в школу-студию МХАТ? Как Борис Невзоров выживал в трудные 1990-е и почему не остался в США?

Об этом прославленный актер рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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