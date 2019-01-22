В Сибири спасли полуголую 5-летнюю девочку, искавшую мать ночью в 30-градусный мороз

В поселке Ирбейский Красноярского края полицейские во время ночного патрулирования увидели у забора одного из домов маленькую девочку. В 30-градусный мороз она стояла на снегу босиком и смогла сказать лишь, что ищет маму.

Полицейские усадили ребенка в патрульную машину и доставили в райбольницу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже выяснилось, что мать девочки ушла на работу в ночную смену, оставив дочку со старшим братом.

Когда она уснула, молодой человек ушел из дома. Внезапно проснувшись и обнаружив, что она в доме одна, девочка испугалась и раздетая

Как позже пояснила полицейским мать девочки, она ушла на работу в ночную смену, а дочь оставила со старшим совершеннолетним братом. Когда девочка заснула, молодой человек отлучился из дома. Проснувшись, малышка испугалась и полураздетой выбежала на улицу.

В настоящее время угрозы ее жизни нет, но правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.