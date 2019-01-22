В Мурманской области совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22M3

В Оленегорске Мурманской области потерпел крушение во время посадки дальний бомбардировщик Ту-22М3, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, два человека погибли, двум членам экипажа удалось спастись.

В Минобороны РФ сообщили, что авария Ту-22М3 во время учебно-тренировочного полета могла произойти по причине попадания в снежный заряд.

"Снежный заряд" – это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Подобные явления обычно наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах.

Снежные заряды опасны тем, что во время их прохождения видимость резко снижается почти до нуля.