Australian Open. Надаль обыграл Тиафо и сыграет с Циципасом

В Мельбурне завершился очередной игровой день на первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. В мужском турнир вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль играл с одной из сенсаций – американцем Фрэнсисом Тиафо, — и победил.

Для испанца матч не получился слишком сложным: три сета, в течение которых Надаль проиграл 9 геймов, принесли ему победу – 6:3, 6:4, 6:2. Тем не менее, темнокожий сын разнорабочего и медсестры, иммигрантов, прибывших в США из Сьерра-Леоне, наделал шума на Australian Open-2019, впервые в карьере пробившись в восьмерку сильнейших игроков на турнире "Шлема".

В следующем матче Надалю будет противостоять еще одна сенсация соревнований – грек с русскими корнями Стефанос Циципас, одногодка Тиафо, который несмотря на 15-й номер "посева" также впервые так высоко добрался на одном из крупнейших турниров года.