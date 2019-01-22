Australian Open. Надаль обыграл Тиафо и сыграет с Циципасом
В Мельбурне завершился очередной игровой день на первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. В мужском турнир вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль играл с одной из сенсаций – американцем Фрэнсисом Тиафо, — и победил.
Для испанца матч не получился слишком сложным: три сета, в течение которых Надаль проиграл 9 геймов, принесли ему победу – 6:3, 6:4, 6:2. Тем не менее, темнокожий сын разнорабочего и медсестры, иммигрантов, прибывших в США из Сьерра-Леоне, наделал шума на Australian Open-2019, впервые в карьере пробившись в восьмерку сильнейших игроков на турнире "Шлема".
В следующем матче Надалю будет противостоять еще одна сенсация соревнований – грек с русскими корнями Стефанос Циципас, одногодка Тиафо, который несмотря на 15-й номер "посева" также впервые так высоко добрался на одном из крупнейших турниров года.
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