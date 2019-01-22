Тема:
Российский Крым 1 час назад
Сергей Мингажев: Япония никогда не признает Крым без указки США
Без отмашки из Вашингтона Япония никогда не признает Крым. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК Сергей Мингажев, комментируя неожиданно возникшую вокруг российско-японских переговоров "крымскую историю".
Собкор отметил, что в приватных беседах с различными японскими политическими деятелями, имеющими отношение к переговорам с Россией, ему приходилось слышать о якобы существовавшем в 2014 году шансе быстро решить территориальный вопрос. "Если бы Япония не пошла на поводу у Вашингтона, не ввела антироссийские санкции и признала бы Крым российским, то в качестве благодарности Россия ей якобы отдала Южные Курилы", — уточнил Мингажев, подчеркнув, что эта мысль высказывалась исключительно как фантазия.
Подобная риторика – один из самых потаенных страхов японцев, считает собкор:
"Для них было бы большим кошмаром, если бы Россия поставила вопрос таким образом. В нынешних условиях Японии признать Крым российским еще сложнее, чем признать российский суверенитет над Южными Курилами. Это неминуемо привело бы к очень серьезным проблемам с США".
Сергей Мингажев напомнил, что практически во всех программных документах японского правительства говорится о краеугольном камне внешней политики страны — союзнических отношениях с США. И без вашингтонской указки японцы никогда в жизни не пойдут на признание Крыма. "Если такое когда-то и произойдет, то в последнюю очередь, когда это уже будет никому не интересно", — заключил собкор.
Сегодняшние переговоры премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина посвящены проблеме мирного договора. С начала января в информационном пространстве появилось множество заявлений японской стороны на этот счет. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, в которой Япония участвовала на стороне фашистской Германии, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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