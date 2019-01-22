Омбудсмен Москвы пообещала Кокорину врачей и рентген

Игроку питерского "Зенита" Александру Кокорину, содержащемуся в СИЗО по уголовному делу о драках в Москве, проведут комплексное обследование травмированного колена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен посетила футболиста в "Бутырке" и имела разговор с начальником столичного УФСИН Сергеем Морозом по поводу заявления адвоката Кокорина Татьяны Стукаловой, сообщает РИА Новости. Защитник игрока сообщила, что у Кокорина болит травмированное колено из-за недостатка физической нагрузки и дело может дойти до замены травмированного сустава.

В самые ближайшие дни к Кокорину в камеру будут направлены медики, которые проведут обследование с рентгеновскими снимками "Я беру этот вопрос на контроль", — сказала Потяева.

Уполномоченная по правам человека в столице сообщила, что и Кокрин, и его подельник Павел Мамаев на условия содержания не жалуются: "Жалоб никаких нет, они сейчас знакомятся с материалами следствия и ждут начала февраля, когда будет повторно заслушан их вопрос".