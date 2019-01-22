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Авиадебоширы 27 минут назад
Против угонщика сургутского самолета возбуждено дело
В аэропорту Ханты-Мансийска задержан пассажир, пытавшийся угнать самолет в Афганистан. 41-летний мужчина с места 14А угрожал пилотам оружием. Он был пьян. Личность злоумышленника установлена. Это Павел Ш. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Пьяный пассажир пытался вломиться в кабину пилотов. Павел Ш. заявил, что у него с собой оружие, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее задержанный в самолете мужчина из Сургута уже был судим за порчу имущества и привлекался к административной ответственности за дебоши в пьяном виде.
Уголовное дело против него возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 211 Уголовного кодекса России ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия").
Севший в Ханты-Мансийске лайнер Boeing737-800 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Сургута в Москву, задержится в аэропорту столицы Югры на 10 часов. Зона оцепления вокруг самолета расширена. Из терминала аэропорта были эвакуированы персонал и пассажиры. Также из гостиницы "Сокол" у аэропорта были выведены все постояльцы.
Посадку самолета в аэропорту снял на видео случайный свидетель.
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