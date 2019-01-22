Путин и Абэ говорили более трех часов

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ заняли более трех часов, сообщает агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что одной из главных тем общения глав двух стран станет мирный договор между Россией и Японией. Как заявил Синдзо Абэ, он рассчитывает на откровенный обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.

Кроме того, японский премьер выразил надежду, что в 2019 году отношения двух стран будут развиваться стремительно.