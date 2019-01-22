ВАДА обойдется без Родченкова

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер заявил, что его ведомство не собирается прибегать к услугам своего информатора Григория Родченкова в процессе проверки данных, полученных московской антидопинговой лаборатории

"У нас есть свои эксперты для проверки этих данных. Но если возникнет необходимость, то обратимся к Родченкову, как к свидетелю", — приводит слова Юнгера РИА Новости.

Во вторник ВАДА подтвердило статус РУСАДА, восстановленный в сентябре. Но для полного восстановления РУСАДА в правах нужно выполнить второе условие — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.