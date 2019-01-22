Тема:
Ситуация на Украине 35 минут назад
Филарет на разогреве, Саакашвили на связи: Тимошенко пошла в президенты
Иерусалимский Патриарх, который накануне отказался от встречи с Порошенко, сославшись на здоровье, сегодня принял делегацию канонической Украинской православной церкви. Священники из числа Одесской епархии приехали на Святую землю с паломничеством. В самом же Киеве сегодня оказалось, что единолично разыграть религиозную карту в предвыборной гонке Порошенко не дадут. Его подручный, главный раскольник Филарет, сегодня неожиданно появился на съезде, где свою кандидатуру в президенты выдвинула Тимошенко.
Махать флажками и вовремя аплодировать можно было только по команде. На съезде Тимошенко тьма народу — десять тысяч человек. Это ее последний рывок на старте предвыборной гонки: Юля за кулисами, на сцене Филарет, открывает шоу-программу.
Филарета привыкли видеть в пажах у президента: он обычно сопровождает Порошенко на церковных гастролях. Но сегодня они разошлись. И стало совсем непонятно: перебежчик он или засланный казачок.
"Я хочу, чтобы мы помолились Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он благословил ваш съезд", — заявил Филарет.
За Филаретом на сцену поднимется Леонид Кравчук, первый президент Украины. На огромном экране Михаил Саакашвили. Его представляют как экс-президента Грузии. О том, что он экс-губернатор Одесской области и экс-гражданин Украины, сказать забудут.
"Украина может стать великой страной, сверхдержавой. Но для этого надо убирать Порошенко и эту банду. В этом соревновании я желаю успехов Юлии Тимошенко", — сказал Саакашвили.
Из флага Украины появляется Юлия Тимошенко в костюме цвета марсала и туфли в тон.
"Я — ваша, и вы — мои, потому что мы — единая нация", — объявила Тимошенко.
Сегодня она будет мягкой. Где-то даже сентиментальной. Сначала расскажет о дочери, потом о матери, вспомнит про мужа, как вместе сидели в одном СИЗО.
"Его вели на допрос, меня вели с допроса. И он мне сказал: "Не сдавайся! Мы все выдержим!" – вспоминает Тимошенко.
Она во всем видит знаки и символы. Даже съезд "Батькивщины" символично назначила на 22 января, день Соборности Украины. Порошенко тоже хотел собраться сегодня, но Тимошенко его опередила и отправила президента агитировать на улицу.
"Путь истины настал в 2014 году. Украина твердо ступила на путь своей свободы, своей независимости. На путь в Евросоюз, на путь в НАТО", — утверждает Порошенко.
На площадь украинский президент пошел с Епифанием. Вот он, в первом ряду. Филарет оказался ненадежным: он и вашим, и нашим. После съезда Тимошенко снова побежал к Порошенко, на Банковую, где лидер нации вручил раскольнику звезду героя.
"Я принял решение присвоить Вам высокое звание Героя Украины. Вы довели до всего света: "там, где два украинца — там три Гетмана" — это не про нас", — сказал президент.
В этой поговорке суть сегодняшней украинской политики. Иную позицию высказывает оппозиционная платформа "За жизнь".
"Все больше людей понимают, что за нами сила, победа, и только вместе мы можем изменить этот режим, который довел страну до катастрофы", — говорит Юрий Бойко.
Центральная избирательная комиссия уже получила документы от 25 кандидатов в президенты. Они уже развлекают народ: поют, читают стихи, сегодня Порошенко на площади декламировал. Это был его ответ Зеленскому, который в своем комедийном шоу продолжает над ним смеяться.
Пока они смеются, украинцы штурмуют отделения социальной защиты. За коммунальными субсидиями огромные очереди. Призрачные низкие тарифы — не более, чем программные заявления, с которыми кандидаты в президенты выступают раз в пять лет.
Ранее по теме
-
Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины5 часов назад
-
Ляшко определил место Киева в мире: украинцам посоветовали красную икру вместо черной1 сутки назад
-
Еще один кандидат: Олег Ляшко обещает Украине преодоление бедности1 сутки назад
-
Олег Ляшко стал кандидатом в президенты Украины и пообещал расстрелы на Крещатике1 сутки назад
-
Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко1 сутки назад
-
Шоумен Владимир Зеленский выйдет из кипрской компании, имеющей бизнес в РФ2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пассажир из Сургута потребовал лететь вместо Москвы в Афганистан
- Бомбардировщик Ту-22M3 разбился в Мурманской области
- Суд отказался выпустить Пола Уилана из-под стражи
- Роналду получил 23 месяца тюрьмы и штраф в 19 млн евро
- Затор на Бурее: военные для расчистки взорвали 10 тонн тротила
- Танкеры, горящие в Черном море, опасно накренились
Самое читаемое
-
Знаменитая альпинистка в бикини сорвалась в пропасть и замерзла
- Популярная певица скончалась во время открытия концерта
- В Сибири спасли полуголую 5-летнюю девочку, искавшую мать ночью в 30-градусный мороз
- Обнаженный мужчина избил полицейских. Видео
- Врачи скорой ели рядом с умирающим в кафе человеком. Видео
Вести.Экономика
-
Банк России резко сократил покупку валюты для Минфина
- Спасут ли экспортеры рубль от падения?
- Ученые назвали самые уязвимые перед стихийными бедствиями города России
- ЦБ РФ: системно значимые банки России будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей
- США могут ввести запрет на казино, игровые автоматы и ставки в интернете
Вести.Hi-tech
-
EMUI 9.0 на Android Pie: новая "ОС" Huawei
- Apple распродает остатки iPhone SE. Дешево
- Батарея не нужна: инновационный чип "питается воздухом"
- В России испытывают устройство для набора текста силой мысли
- WhatsApp установит жесткий лимит на пересылку сообщений
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
- В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander
- В России организуют производство вариаторов
- Китайская Geely сделала "дешевый BMW X4"
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Кассовые чеки могут нанести смертельный вред здоровью
- Упражнения при плоскостопии признаны бесполезными
- Для наилучшего похудения диету нужно прерывать
- Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Не до сна: 5 типов бессонницы, которые обнаружили ученые
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
К нам несется астероид
- Администрация Трампа месяц работает бесплатно
- Шоу на украинских выборах обеспечит не только юморист Зеленский
Вести-Москва
-
В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину
- Избила водителя и угнала такси: буйную пассажирку взяли под стражу
- Банный скандал: жильцы многоэтажки пытаются выселить из подвала частную сауну
- В Москве начался сбор вещей для бездомных
- Приют, спасший десятки лошадей, просит о помощи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы