"Локомотив" обыграл "Зенит" в товарищеском матче

В Катаре продолжается коммерческий турнир с участием российских клубов. Во второй день соревнования московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

Подопечные Юрия Семина в течение одной минуты повели в два мяча: сначала ошибка вратаря "Зенита" Андрея Лунева привела к голу Федора Смолова, а вскоре поразил ворота "сине-бело-голубых" Антон Миранчук.

После перерыва главные тренеры соперников сменили составы. Спустя 6 минут после возобновления игры "красно-зеленые" довели счет до разгромного после того, как Алексей Миронов после навеса с фланга в одно касание поразил дальний угол ворот Лунева. Единственное, на что хватило подопечных Сергея Семака – гол престижа в исполнении Эмилиано Ригони.

Следующим соперником "Локо" станет "Ростов". "Зенит" же встретится с московским "Спартаком". Игры пройдут 25 января.