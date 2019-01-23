На западе Москвы полыхает квартира на 18 этаже жилого дома

На западе Москвы горит квартира на 18 этаже жилого дома. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, пожар вспыхнул в квартире на 18 этаже 23-этажного дома, расположенного по адресу Барвихинская улица, дом 4, корпус 2. Из окон вырываются языки пламени и клубы дыма, передает ТАСС. На место уже прибыли 10 пожарных расчетов.