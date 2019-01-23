Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
23 января 201900:45

На западе Москвы полыхает квартира на 18 этаже жилого дома

"Мобильный репортёр"

На западе Москвы горит квартира на 18 этаже жилого дома. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, пожар вспыхнул в квартире на 18 этаже 23-этажного дома, расположенного по адресу Барвихинская улица, дом 4, корпус 2. Из окон вырываются языки пламени и клубы дыма, передает ТАСС. На место уже прибыли 10 пожарных расчетов.

Сейчас

01:00

В зоне деэскалации "Идлиб" боевики атаковали позиции армии Сирии

00:45

На западе Москвы горит квартира на 18 этаже жилого дома

23:55

Авиация Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

21:19

Крушение Ту-22М3: угрозы жизни летчика нет

18:24

Россия проведет еще один раунд переговоров с Японией

17:11

Лесли и Рыбка второй раз вышли на свободу

16:19

Против угонщика сургутского самолета возбуждено дело

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В зоне деэскалации "Идлиб" две группы боевиков атаковали позиции армии Сирии

В зоне деэскалации "Идлиб" две группы боевиков атаковали позиции армии Сирии

1 час назад
"Мне туда не надо было": захватчик самолета затруднился объяснить свою выходку

"Мне туда не надо было": захватчик самолета затруднился объяснить свою выходку

2 часа назад
Чем рискует Великобритания в случае Brexit без сделки?

Чем рискует Великобритания в случае Brexit без сделки?

55 минут назад
МОК может пересмотреть результаты России на Олимпийских играх

МОК может пересмотреть результаты России на Олимпийских играх

1 час назад
Пожар на танкерах: все пострадавшие моряки находятся в клинике Керчи

Пожар на танкерах: все пострадавшие моряки находятся в клинике Керчи

2 часа назад
25-й шаг к подписанию мира: Путин и Абэ три часа обсуждали будущее Курил

25-й шаг к подписанию мира: Путин и Абэ три часа обсуждали будущее Курил

5 часов назад
Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

8 часов назад
Авиация Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

Авиация Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

2 часа назад
Крушение Ту-22М3: угрозы жизни четвертому члену экипажа нет

Крушение Ту-22М3: угрозы жизни четвертому члену экипажа нет

4 часа назад
Спасут ли экспортеры рубль от падения

Спасут ли экспортеры рубль от падения

16 часов назад
Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

10 часов назад
Дело Вышинского: СК возбудил дело против следователя СБУ

Дело Вышинского: СК возбудил дело против следователя СБУ

9 часов назад
Филарет на разогреве, Саакашвили на связи: Тимошенко пошла в президенты

Филарет на разогреве, Саакашвили на связи: Тимошенко пошла в президенты

5 часов назад
Мужу больной жены в соцсетях собрали деньги, но вскоре начали его травить

Мужу больной жены в соцсетях собрали деньги, но вскоре начали его травить

7 часов назад
Борис Невзоров выл от боли, а его подозревали в убийстве жены

Борис Невзоров выл от боли, а его подозревали в убийстве жены

11 часов назад
Криштиану Роналду получил 23 месяца тюрьмы и штраф в 19 млн евро

Криштиану Роналду получил 23 месяца тюрьмы и штраф в 19 млн евро

13 часов назад
Лесли и Рыбка второй раз вышли на свободу

Лесли и Рыбка второй раз вышли на свободу

8 часов назад
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

13 часов назад
"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

21.01.2019 21:12
"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

21.01.2019 19:37
В список глобальных угроз человечеству вошел отказ от прививок

В список глобальных угроз человечеству вошел отказ от прививок

21.01.2019 15:00
Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

21.01.2019 13:40
ДТП в Ленинградской области: один человек погиб, трое пострадали

ДТП в Ленинградской области: один человек погиб, трое пострадали

1 час назад
Бироль: стереотипы по поводу альтернативной энергетики и электромобилей не меняют реальную ситуацию со спросом на нефть и не решают проблемы с вредными выбросами

Бироль: стереотипы по поводу альтернативной энергетики и электромобилей не меняют реальную ситуацию со спросом на нефть и не решают проблемы с вредными выбросами

1 час назад
Коммунальные аварии в Твери и Самаре: кипяток хлынул на улицы, а люди замерзают

Коммунальные аварии в Твери и Самаре: кипяток хлынул на улицы, а люди замерзают

1 час назад
Агаларов отложил турне в США из-за опасения ареста

Агаларов отложил турне в США из-за опасения ареста

3 часа назад
Случайность или холодный расчет? Фейерверки "Зимняя вишня" возмутили Кузбасс

Случайность или холодный расчет? Фейерверки "Зимняя вишня" возмутили Кузбасс

3 часа назад
Глава USADA: до правосудия в отношении РУСАДА еще далеко

Глава USADA: до правосудия в отношении РУСАДА еще далеко

4 часа назад
Чета пенсионеров из Петербурга выиграла в лотерею полмиллиарда рублей

Чета пенсионеров из Петербурга выиграла в лотерею полмиллиарда рублей

4 часа назад
СМИ: блокчейн-платформу Telegram запустят в марте

СМИ: блокчейн-платформу Telegram запустят в марте

5 часов назад
Давос и ныне там: Дерипаска отправился вместо форума на байкальскую рыбалку

Давос и ныне там: Дерипаска отправился вместо форума на байкальскую рыбалку

5 часов назад
Данные на флешке: что делал в России бывший морпех США

Данные на флешке: что делал в России бывший морпех США

5 часов назад
Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи

Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи

5 часов назад
В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander

В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander

10 часов назад
"Цифровое телевидение" выпустило мобильное приложение "Моя Планета"

"Цифровое телевидение" выпустило мобильное приложение "Моя Планета"

10 часов назад
Новый Volkswagen Golf: первые фото и подробности

Новый Volkswagen Golf: первые фото и подробности

14 часов назад
Растения "слышат" приближение опылителей и готовят для них более сладкий нектар

Растения "слышат" приближение опылителей и готовят для них более сладкий нектар

14 часов назад
Под Нижним Новгородом люди 10 лет живут в доме-призраке

Под Нижним Новгородом люди 10 лет живут в доме-призраке

14 часов назад
На воинский учет теперь нужно становиться по месту фактического пребывания

На воинский учет теперь нужно становиться по месту фактического пребывания

15 часов назад
Какие актрисы и певицы стали бы идеальными диснеевскими принцессами

Какие актрисы и певицы стали бы идеальными диснеевскими принцессами

16 часов назад
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

17 часов назад